Червиченко: все проблемы «Спартака» в Мариборе приходили с позиции Ещенко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1). Красно-белые упустили победу на последних минутах встречи.
«У «Спартака» не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с «Марибором» москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут «Марибор» вообще был один на поле, а «Спартак» только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств. Хорошо пробили, мяч удачно отскочил и Александр Самедов забил. Пропущенный гол же, наоборот, пришёл от того фланга, где «Марибор» спокойно распоряжался мячом. Угроза оттуда шла всё время и дошла. Самое ужасное, что она через несколько минут могла повториться ровно с той же позиции.
Андрей Ещенко, может, и двигался, но все проблемы приходили именно с его позиции. Оттуда забили, дважды очень опасно атаковали и до конца второго тайма словенцы могли выйти вперёд.
Что касается поведения болельщиков, это ведь не первый раз. Не очень понимаю ход мыслей таких упоротых болельщиков, а логика тех, кто это вытворяет, вообще непостижима. «Спартак» из-за этих выходок всегда висит на волоске. Могут и результат матча аннулировать, зафиксировав техническое поражение, и из Лиги чемпионов выгнать. А дальше могут и вовсе запретить выступать в еврокубках, что ударит и по бюджету, и по зрелищности.
Дальше «Спартак» будет бороться за третье место в группе, потому что «Ливерпуль» и «Севилья» объективно сильнее. Разве что, «Севилья» может быть по бюджету не так сильна. Да и «Марибор» команда колючая и может огрызнуться в Москве», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.