Каррера: я доволен результатом и выступлением «Спартака» в Мариборе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Все на матч» поделился впечатлениями от ничьей с «Марибором» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт» и завершилась со счетом 1:1.
«Я доволен результатом и выступлением своей команды. Чуть меньше доволен качеством, поскольку мы совершили очень много ошибок.
С чем связана слабая реализация? С тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов и не забивать, чем не создавать их вообще. Мы знали, что „Марибор“ давит. Они очень опасны на контратаках, но, думаю, мы смогли их сдержать», — сказал тренер.
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