Каррера: у «Спартака» те же шансы на выход из группы, что до игры с «Марибором»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевую ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), а также выразил мнение, что шансы на выход из группы для его команды после этой встречи не изменились.
«Не показалось ли, что «Спартак» относился к «Марибору», как к «Ливерпулю»? Нет, нам соперник не казался «Ливерпулем». Просто бывает, что не везёт или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.
По поводу того, что я считаю результат хорошим, — всё показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. «Марибор» не создал много моментов. При этом отмечу, что «Спартак» играл в гостях. Для меня это хороший резлуьтат», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Словенские журналисты на пресс-конференции выразили мнение, что «Марибор» потерял два очка, а не «Спартак», на что наставник красно-белых ответил: «У нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы хорошо атаковали. Предчувствовал ли я беду, когда держался за голову во время голевой атаки «Марибора»? Я не ясновидящий, чтобы предчувствовать. Просто это был опасный момент».
У Карреры также спросили, остаётся ли шанс, что клуб выйдет из группы: «Думаете, мы играем, чтобы проигрывать? Мы играем на победу. На максимуме. Порой получается, порой нет. Мы хотим выкладываться, совершая меньше ошибок. Шансы те же».