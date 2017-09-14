Нигматуллин: как ни парадоксально, «Спартак» забил «Марибору» рановато

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1). Красно-белые упустили победу на последних минутах встречи.
«Результат закономерен. Соперник был непростой, много атаковал, так что была обоюдоострая игра на протяжении всего матча. И для той, и для другой команды поражение было бы очень обидным. Как ни парадоксально, «Спартак» забил рановато, потому что после забитого мяча они начали играть на удержание счёта, а делать это 30 минут очень сложно. Предполагал, что «похороны» будут от Глушакова, но их устроил заменивший его Самедов. Желаю Денису здоровья, а Александра поздравляю с хорошим голом. Замечательный мяч забил и «Марибор». Хорошо, что именно автор гола Бохар имел сразу и второй момент, поэтому, возомнив о себе, решил исполнить на технику и промазал. Ребров провёл хороший матч, несмотря на то, что нагрузка на него была на протяжении всей игры.
Перспективы «Спартака» в группе туманны, но мне хочется верить в чудо. Вдруг красно-белые удивят и поборются за плей-офф Лиги чемпионов! Для этого нужно играть все 90 минут в свой футбол и прогрессировать от матча к матчу. К сожалению, клуб могут оштрафовать за поведение фанатов. Хочется призвать их не подставлять руководство и футболистов чрезмерным болением, чтобы оно не навредило команде в последующих матчах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.