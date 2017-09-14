Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу команды над «Фейеноордом» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичанин в этой встрече оформил дубль.
«Моё имя не слишком часто попадает на табло, но я стремлюсь чаще помогать команде голами. Рад, что сегодня мне удалось принести пользу «Сити». Конечно, когда ты получаешь такие передачи, то забить проще, и я отдаю должное Де Брёйне. «Сити» отлично начал свой путь в Лиге чемпионов. Работаю в поле лица, чтобы постоянно прогрессировать, слушаю советы тренера и продолжаю учиться у таких ребят, как Кевин. Он играет на другой позиции, но мы постоянно тренируемся вместе, играем друг против друга, и это пойдёт нам только на пользу», — приводит слова Стоунса пресс-служба УЕФА.