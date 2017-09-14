Бубнов: «Спартак» наиграл на «троечку» в матче с «Марибором»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал гостевую ничью красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
«Такое обилие ударов со стороны обеих команд связано с тем, что хозяева и сами играли, и сопернику давали играть. В первом тайме команды присматривались друг к другу, а после перерыва пошёл футбол на встречных курсах.
Ключевой отрезок матча был в начале второй половины встречи, когда «Спартак» перехватил инициативу, хорошо контролировал мяч и в итоге забил. Были и другие моменты, после которых счёт мог стать крупнее. Можно вспомнить эпизод с участием Фернандо и Луиса Адриано – забей тогда бразильцы, матч сложился бы по другому сценарию. В тот момент красно-белым нужно было реализовывать преимущество, а они эту возможность упустили.
В концовке «Марибор» сделал удачные замены и нащупал слабое место москвичей на правом фланге обороны. Ещенко с Самедовым были явно не в состоянии удержать зону на замке, чем хозяева и пользовались. Бохар буквально затерзал правый край, отметился голом, а мог забить и еще. Тут стоит задать вопросы Каррере, который не убрал с игры Ещенко и не выпустил свежего Петковича. Нужно отметить, что замены «Спартака» в принципе не сработали, так как в конце команда выглядела слишком уставшей. Красно-белые не смогли выдержать этот темп от начала до конца, хотя на их игре сказалась и травма Глушакова. Капитан москвичей выглядит надежнее Самедова с точки зрения обороны, и с ним на поле у команды не образовалась бы такая дыра на правом фланге.
С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать неплохим результатом. Но в то же время по моментам «Спартак» соперника переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Такой результат был бы идеальным на фоне ничьей «Ливерпуля» и «Севильи» (2:2), так что теперь судьба красно-белых будет решаться в противостояниях с ними.
Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на «троечку», — цитирует Бубнова Sportbox.