«Марибор» — «Спартак» — 1:1. Видеообзор матча Лиги чемпионов

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Словении, завершилась со счетом 1:1.
На исходе часа игры Квинси Промес сделал скидку на Фернандо, и тот пробил в нижний угол ворот. Ясмин Ханданович выручил, но Александр Самедов оказался первым на отскоке и вколотил мяч в ближнюю девятку.
В концовке Мартин Крамарич разогнал атаку хозяев по центру, сделал передачу в штрафную на Дамьяна Бохара, он убрал Андрея Ещенко и поразил дальний верхний угол.
Видеообзор матча «Марибор» — «Спартак» доступен на официальном сайте УЕФА.
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