«Реал» — АПОЭЛ — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

«Реал» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно обыграл кипрский АПОЭЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».
На 12-й минуте отличился нападающий «Реала» Криштиану Роналду, замкнувший прострел Гарета Бэйла, а на 51-й минуте звёздный португалец забил второй гол, реализовав пенальти. Ещё спустя 10 минут защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос снял вопрос о победителе встречи, забив гол-красавец.
Видеообзор матча «Реал» — АПОЭЛ доступен на официальном сайте УЕФА.
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