Сарри: теперь мы понимаем, почему «Шахтёр» был в первой корзине

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (1:2).
«Соперник начал матч намного лучше. „Шахтёр“ был более агрессивен и уверен в своих силах. Думаю, он заслужил победу. Донецкий клуб был в первой корзине при жеребьёвке, и теперь мы понимаем почему. „Наполи“ играл намного лучше в последние 20 минут, когда у „Шахтёра“ возникали большие проблемы в обороне. Очевидно, они устали, и мы выпустили на поле Мертенса, который создал несколько опасных моментов. У меня нет никаких претензий к защитникам: они со своей работой справлялись хорошо. Виноваты игроки группы атаки, которые не отрабатывали в обороне», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.
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