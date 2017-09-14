Моуринью: Ибрагимович должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал нападающего Златана Ибрагимовича, восстанавливающегося после травмы, не форсировать возвращение в строй.
«Мы нуждаемся в нём и ждём его, но он должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей. Я знаю о его желании восстановиться скорее, однако всё должно идти спокойно и шаг за шагом. Мы хотим его возвращения в строй и при этом хотим, чтобы он был в лучших кондициях», — сказал Моуринью.
Ибрагимович получил серьёзную травму колена в апреле. Ожидается, что он не поможет «МЮ» в матчах группового этапа Лиги чемпионов, который продлится до начала декабря.
Ибрагимович: колено почти восстановилось, продолжайте поддерживать меня