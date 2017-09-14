Кейн: пожалуй, в матче с «Боруссией» я забил один из лучших голов в карьере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
«Я стараюсь проявлять себя с лучшей стороны на фоне ведущих команд, и мне, конечно же, было очень приятно оформить дубль. Но главное — это победа команды.
Первый гол в матче с „Боруссией“, пожалуй, один из лучших в моей карьере. Было приятно смотреть на то, как мяч влетает в сетку. Я забил в очень важный момент. Дортмундцы только-только отыгрались, и было здорово вновь выйти вперёд.
На мой взгляд, мы показали себя настоящими профессионалами во втором тайме. Несколько раз ловили „Боруссию“ на контратаках и, пожалуй, могли снять все вопросы раньше, но и 3:1 — это результат, который нас устраивает», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Видео гола Кейна можно посмотреть в «Твиттере».