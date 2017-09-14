Бош: Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и «Боруссия» в целом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил игру нападающего команды Андрея Ярмоленко, забившего свой дебютный гол в составе «шмелей».
«Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и „Боруссия“ в целом. Как команда мы показывали качественный футбол, особенно в первом тайме. Нам противостоял очень сильный соперник, который обычно высоко прессингует. Но сегодня футболисты „Боруссии“ сами очень активно шли в прессинг, так что у „шпор“ с этим возникали проблемы. Ярмоленко был одним из этих игроков. Жаль, что наши усилия не принесли результата. Но ещё ничего не решено, прошёл только один тур. Тем же „шпорам“ ещё предстоит сыграть с нами в Дортмунде», — приводит слова Боша пресс-служба УЕФА.
Видео гола Ярмоленко можно посмотреть в «Твиттере».