175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бош: Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и «Боруссия» в целом

14 сентября 2017, четверг. 02:54 Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил игру нападающего команды Андрея Ярмоленко, забившего свой дебютный гол в составе «шмелей».

«Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и „Боруссия“ в целом. Как команда мы показывали качественный футбол, особенно в первом тайме. Нам противостоял очень сильный соперник, который обычно высоко прессингует. Но сегодня футболисты „Боруссии“ сами очень активно шли в прессинг, так что у „шпор“ с этим возникали проблемы. Ярмоленко был одним из этих игроков. Жаль, что наши усилия не принесли результата. Но ещё ничего не решено, прошёл только один тур. Тем же „шпорам“ ещё предстоит сыграть с нами в Дортмунде», — приводит слова Боша пресс-служба УЕФА.

Видео гола Ярмоленко можно посмотреть в «Твиттере».

Бохара ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе
«Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур Андрей Ярмоленко Петер Бош
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
03:02 Комбаров: не думаю, что ничья с «Марибором» сильно повлияла на шансы «Спартака»
02:54 Бош: Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и «Боруссия» в целом
02:52 Вотум недоверия руководству «Барселоны» собрал не менее 6,5 тыс. подписей
02:39 Кейн: пожалуй, в матче с «Боруссией» я забил один из лучших голов в карьере
02:27 Моуринью: Ибрагимович должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей
02:23 Сарри: теперь мы понимаем, почему «Шахтёр» был в первой корзине
02:11 Установлен рекорд результативности в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов
01:59 Слуцкий: у «Халла» нет времени горевать, постараюсь вернуть команде уверенность
01:53 Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве
01:47 Самедов признан лучшим игроком матча «Марибор» — «Спартак»
01:39 «Реал» — АПОЭЛ — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов
01:32 «Марибор» — «Спартак» — 1:1. Видеообзор матча Лиги чемпионов
01:24 Роналду: хочется вновь выиграть Лигу чемпионов
01:03 Миланич: казалось, что «Марибор» может сокрушить «Спартак»
00:57 Бубнов: «Спартак» наиграл на троечку в матче с «Марибором»
00:52 Бохар: «Спартак» — отличная команда, но «Марибор» его превзошёл
00:49 Фонсека: «Шахтёр» отлично показал себя на фоне соперника высочайшего уровня
00:44 Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»
00:41 Рейнгольд: выбросивший петарду на поле – отморозок, таким нужно выдавать справки
00:40 Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ
00:35 Клопп: ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась
00:32 Зидан: Роналду — ключевой игрок «Реала», он не уходит без гола
00:27 Нигматуллин: как ни парадоксально, «Спартак» забил «Марибору» рановато
00:26 Гвардиола: хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов
00:21 Хендерсон: «Ливерпуль» играл захватывающе, надо было забивать «Севилье» больше
00:16 Каррера: у «Спартака» те же шансы на выход из группы, что до игры с «Марибором»
00:15 Каррера: я доволен результатом и выступлением «Спартака» в Мариборе
00:12 Червиченко: все проблемы «Спартака» в Мариборе приходили с позиции Ещенко
00:05 Гладилин: судьба «Спартака» решится в очных встречах с «Севильей» и «Ливерпулем»
00:04 Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ
00:04 Шулер: «Марибор» заслуживал большего в матче со «Спартаком»
00:03 Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»
00:00 Самедов: не знаю, почему «Спартак» прижался в Мариборе после забитого мяча
13 сентября 2017, среда
23:41 «Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»
23:41 «Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах
23:40 «РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»
23:38 «Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»
23:37 «Спартак» упустил победу над «Марибором» в первом матче Лиги чемпионов
23:37 Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д
23:16 Роналду обошёл Месси по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов
23:14 Дебюши: летом Венгер был готов отпустить меня из «Арсенала» бесплатно
23:03 Глушаков получил повреждение мышц правого бедра в матче с «Марибором»
22:58 Ярмоленко забил дебютный гол за «Боруссию» Д в матче с «Тоттенхэмом»
22:53 Жиру: «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы, мы очень амбициозны
22:41 Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше
Все новости RSS
Партнерский контент