Зидан: не думаю, что болельщики приходят на стадион, чтобы освистать Бэйлa

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан полагает, что болельщики команды не относятся негативно к полузащитнику Гарету Бэйлу. Об этом французский специалист сказал после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0).
«Не думаю, что болельщики «Реала» приходят на стадион, чтобы освистать Бэйла. Вне зависимости от того, что будет происходить на поле. Мы наконец начали вновь видеть в деле настоящего Бэйла. После травмы и четырёхмесячного лечения нужно по крайней мере столько же времени, чтобы восстановиться полностью. Думаю, что мы увидим лучшего Бэйла в деле. Я доволен его игрой в матче с АПОЭЛ, он выдал голевой пас», — цитирует Зидана Marca.
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