К.-П. Боатенг: думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг считает, что может служить образцом для многих игроков. Футболист подчеркнул, что он уже достаточно опытен.
«Думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня, поскольку за плечами у меня отличная карьера. Я перешёл в «Айнтрахт» для того, чтобы быть немного полезным этой команде. Есть много футболистов, которых я бы хотел привести в Бундеслигу. Если меня захотят использовать в этом смысле, то я готов», — приводит слова Боатенга Bild.
До перехода в «Айнтрахт» Боатенг защищал цвета «Лас-Пальмаса».
«Айнтрахт» объявил о переходе Кевина-Принса Боатенга