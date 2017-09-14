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К.-П. Боатенг: думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня

14 сентября 2017, четверг. 06:31 Футбол

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг считает, что может служить образцом для многих игроков. Футболист подчеркнул, что он уже достаточно опытен.

«Думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня, поскольку за плечами у меня отличная карьера. Я перешёл в «Айнтрахт» для того, чтобы быть немного полезным этой команде. Есть много футболистов, которых я бы хотел привести в Бундеслигу. Если меня захотят использовать в этом смысле, то я готов», — приводит слова Боатенга Bild.

До перехода в «Айнтрахт» Боатенг защищал цвета «Лас-Пальмаса».

«Айнтрахт» объявил о переходе Кевина-Принса Боатенга
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Кевин-Принс Боатенг
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