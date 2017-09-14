Себальос: перешёл в «Реал», зная, что меня ждёт

Новый полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос не намерен опускать руки из-за того, что не всегда выходит на поле. 21-летний футболист пополнил ряды «Королевского клуба» перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Бетиса».
«Я перешёл в «Реал», зная, что меня ждёт. Работаю в том направлении, чтобы получить игровое время. Зидан выражает мне доверие, и я надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. Я адаптировался достаточно неплохо к «Реалу». С партнёрами по команде такого класса это даётся легче. Я перешёл в лучший клуб мира и должен двигаться вперёд шаг за шагом», — приводит слова Себальоса beIN Sports.
Себальос: бояться надо не конкуренции в «Реале», а других вещей