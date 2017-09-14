«Реал» договорился о переходе 17-летнего игрока «Гремио Новоризонтино» Родриго

Мадридский «Реал» достиг договорённости с бразильским клубом «Гремио Новоризонтино» относительно приобретения 17-летнего атакующего полузащитника Родриго Антонио Родригеса, сообщает Marca.
Родриго считается одной из восходящих звёзд бразильского футбола. Согласно информации источника, футболист уже в ближайшее время присоединится к «Королевскому клубу». Не исключается, что изначально Родриго будет защищать цвета «Кастилии» (резервная команда «Реала»).
Родриго начал играть за главную команду «Гремио Новоризонтино» с января 2017 года, выступая до этого за резервную команду клуба.