С. Рамос попытался объяснить, почему «Реал» забивал мало в отсутствие Роналду

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после матча группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0) попытался объяснить сложности команды со взятием ворот соперников в предыдущих играх, в которых вследствие дисквалификации отсутствовал нападающий Криштиану Роналду.
«Действительно, был некоторый недостаток в голах. Но ведь не каждый матч можно выигрывать с крупным счётом. Сейчас все соперники сильны, а борьба на поле стала равной. Но правда и то, что Криштиану много забивает и имеет фундаментальное значение для команды. Игровые достоинства Роналду обсуждению не подлежат», — цитирует Рамоса Marca.
В матче с АПОЭЛ Роналду стал автором дубля.
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