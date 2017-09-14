Игрок «РБ Лейпциг» Вернер хочет играть за гранд, но не думает о «Баварии»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не скрывает, что в будущем хотел бы сменить клубную прописку и выступать на более высоком уровне. На днях сообщалось, что к футболисту проявляет интерес мадридский «Реал».
«Мы ещё продолжаем прогрессировать в «Лейпциге». Возможно, в будущем «Лейпциг» станет грандом, я даже уверен в этом. В Испании есть такие сильные команды, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико». В Англии их немного больше: это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Бавария» также является грандом, но об этом клубе я не думаю», — приводит слова Вернера интернет-портал Goal.