«Атлетико» на этой неделе может приобрести Диего Косту за € 60 млн

Нападающий «Челси» Диего Коста уже на этой неделе может официально стать футболистом мадридского «Атлетико». Как сообщает Marca, лондонцы согласились провести переговоры по поводу перехода 28-летнего футболиста. Отмечается, что есть вероятность, при которой «Атлетико» до конца этой недели приобретёт форварда за € 60 млн.
28-летний футболист не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.
Ранее в СМИ распространили информацию, что Коста может полгода играть в «Бешикташе» на правах аренды. Цвета «Атлетико» Коста защищал с 2010 по 2014 год.
Диего Коста прибыл в Мадрид, где будет тренироваться по индивидуальной программе