Кин: «Ливерпуль» может забыть о победе в Лиге чемпионов

Помощник главного тренера сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2). Ирландец считает, что мерсисайдцы могут забыть о победе в самом престижном европейском клубном турнире.
«Опытные игроки в важный момент просто отключались. Это заставляет менеджера сходить с ума, потому что его защитники действуют как школьники. Это самая лёгкая часть футбола — просто включаться в игру. С точки зрения моментов, темпа и качества «Ливерпуль» проделал большую работу, но, похоже, простые вещи они делать не в состоянии.
«Ливерпуль» может забыть о победе в Лиге чемпионов. Если для выхода из группы у них есть всё, что нужно, то в плей-офф команды вроде «Реала» будут смеяться над ними», — цитирует Кина Daily Mail со ссылкой на ITV.