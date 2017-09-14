Полузащитник «Урала» Григорьев может продолжить карьеру в Чехии

Полузащитник «Урала» Максим Григорьев в ближайшие дни покинет екатеринбургский клуб. Как стало известно «Чемпионату», контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Где продолжит карьеру 27-летний футболист, пока неизвестно. Один из вариантов Чехия.
Максим Григорьев является воспитанником «Спартака», откуда в 2011 году перешёл в клуб МИТОС. На протяжении карьеры российский хавбек также выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Оренбург».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах за «Урал» в РФПЛ.
Бумаль: в российской Премьер-Лиге вижу игроков высокого качества