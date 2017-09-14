Почеттино надеется о прекращении разговоров о «проклятии «Уэмбли»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил надежду, что победа над дортмундской «Боруссией» (3:1) в первом туре Лиги чемпионов прекратит разговоры о «проклятии», связанном со стадионом «Уэмбли».
В первых двух домашних матчах текущего сезона в АПЛ «шпоры» набрали всего два очка, что вновь заставило говорить общественность о том, что лондонская команда испытывает психологические проблемы, играя на «Уэмбли».
«Может быть, теперь люди перестанут говорить о проклятиях, которые якобы были в последний год. Отлично, что мы добились победы, и не только из-за трёх очков. Надеюсь, это положит конец всем разговорам, которые были вокруг команды. Победа имеет большое значение для нашей уверенности. Было очень важно дать ответ всем, кто сомневался в нас», — цитирует Почеттино The Telegraph.