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Почеттино надеется о прекращении разговоров о «проклятии «Уэмбли»

14 сентября 2017, четверг. 10:22 Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил надежду, что победа над дортмундской «Боруссией» (3:1) в первом туре Лиги чемпионов прекратит разговоры о «проклятии», связанном со стадионом «Уэмбли».

В первых двух домашних матчах текущего сезона в АПЛ «шпоры» набрали всего два очка, что вновь заставило говорить общественность о том, что лондонская команда испытывает психологические проблемы, играя на «Уэмбли».

«Может быть, теперь люди перестанут говорить о проклятиях, которые якобы были в последний год. Отлично, что мы добились победы, и не только из-за трёх очков. Надеюсь, это положит конец всем разговорам, которые были вокруг команды. Победа имеет большое значение для нашей уверенности. Было очень важно дать ответ всем, кто сомневался в нас», — цитирует Почеттино The Telegraph.

Почеттино: в Испании и Италии в приоритете еврокубки, а в Англии — Премьер-лига
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур ФК Уэмбли Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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