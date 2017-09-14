«Барселона» была готова платить Ди Марии € 10 млн в год

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в случае перехода в «Барселону» мог бы зарабатывать € 10 млн в год в год. Как сообщает Marca, каталонский клуб согласовал с футболистом условия соглашения, однако с французской командой договориться не смог, и в итоге переход не состоялся.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» предложила за Ди Марию € 40 млн, но «ПСЖ» потребовал € 60 млн, и сине-гранатовые вышли из переговоров. Французский клуб приобрёл хавбека два года назад у «Манчестер Юнайтед» за € 63 млн.
«ПСЖ» потребовал за Ди Марию € 60 млн, «Барселона» отказалась от трансфера