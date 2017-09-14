Сиригу: не хочу делать громких заявлений, но «Торино» нацелен на Лигу Европы

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу поделился ожиданиями от текущего сезона в итальянской Серии А, отметив, что его команда нацелена на попадание в Лигу Европы.
«У команды есть амбиции, это правильно, но я не привык делать заявления. Мы нацелены на Лигу Европы, знаем, что будет сложно, но «Торино» будет двигаться от игры к игре.
Что касается сборной, я хочу быть частью национальной команды, но я спокоен. Мне не нравится, когда люди делают прокламации, особенно когда дело касается национальной команды. Чтобы попасть в сборную, нужно быть конкурентоспособным и последовательным», — цитирует Сиригу Sky Sport Italia.
После трёх туров «Торино» занимает в итальянской Серии А 5-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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