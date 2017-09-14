«Зенит» показал в какой форме сыграет против «Вардара»

«Зенит» на своей официальной странице в «Твиттере» показал в какой форме футболисты выйдут на поле в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». На выезде питерцы сыграют в белой экипировке. Вратарская форма – зелёная.
Матч «Вардар» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало – 22:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживать встречу доверено Якобу Кехлету из Дании.
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