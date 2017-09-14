«Марибор» — второй после «Баварии» по количеству ударов в первом туре ЛЧ

«Марибор» занял второе место после «Баварии» по количеству нанесённых ударов в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче со «Спартаком» (1:1) словенцы били 25 раз. По данным InStat, 15 из 25 ударов пришлись на последнюю треть матча (после 60-й минуты). Футболисты «Баварии» в матче с «Андерлехтом» (3:0) нанесли 27 ударов.
В то же время «Спартак» в матче с «Марибором» значительно превзошёл соперника в эффективности ведения борьбы. «Спартак» выиграл 74 из 127 единоборств (58%). Лучшим по количеству выигранных эпизодов борьбы стал Георгий Джикия – 11 из 15 единоборств (73%).
Лучшим игроком матча Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» стал полузащитник москвичей Марио Пашалич. Хорват выиграл 10 из 15 единоборств (67%), стал лидером по количеству успешных отборов (4) и главным организатором контратак (12 участий в быстрых атаках). Нападающий «Спартака» Луис Адриано совершил больше всех фолов по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов (6).