Капитан «Скендербеу»: уход Ярмоленко из киевского «Динамо» – это хорошо для нас

Капитан «Скендербеу» Оргес Шехи поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо».
«Нам не хватало еврокубков, ведь мы привыкли играть в них каждый год. Хотя совсем без международных матчей мы не остались, лично я выступал за национальную сборную, принимал участие в Евро-2016. Но думаю, что дисквалификация сделала нас только сильнее и голодными до побед.
Мы встречались с «Динамо» несколько раз, как во время летних сборов, так и во время зимних. Конечно, с тех пор команда изменилась. Но я хотел бы говорить не о «Динамо», а о нашей команде. Она тоже очень изменилась, ведь пришел новый тренер, появилось много новых игроков, другие – наоборот, покинули клуб. Конечно, уход Ярмоленко – это хорошо для нас, ведь он был капитаном, лучшим игроком «Динамо», – цитирует Шехи пресс-служба «Динамо».
Напомним, «Скендербеу» был исключён из еврокубков на один сезон за участие в договорных играх. Матч «Динамо» – «Скендербеу» пройдёт сегодня в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».