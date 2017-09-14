Нападающий «Халл Сити» Боуэн – лучший молодой игрок Чемпионшипа в августе

Нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа в августе. Об этом говорится на официальном сайте лиги.
В текущем сезоне 20-летний футболист под руководством Леонида Слуцкого принял участие в 7 матчах Чемпионшипа и забил 5 голов. Четырежды Боуэн отличился в августе и один раз в сентябре. Накануне «Халл Сити» проиграл «Фулхэму» (1:2), и Джаррод отметился голом.
«Я счастлив, это был хороший месяц, не ожидал. Ставил перед собой цель в течение всего сезона забить хотя бы один гол, а теперь на моём счету четыре, это потрясающе», — сказал Боуэн.
Форвард «Халл Сити» Боуэн – лучший молодой игрок Чемпионшипа в августе
Фото: www.efl.com
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