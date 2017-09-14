Симонян: «Спартак» может остаться без поддержки в выездных матчах Лиги чемпионов

Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян прокомментировал эпизод с запущенной на поле ракетницей в групповом матче Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1).
«Сейчас ведётся большая работа по борьбе со всеми негативными явлениями в футболе. В том числе с пиротехникой на трибунах. Нашим болельщикам пора понять, что санкции могут быть самые серьёзные. Вплоть до того, что команда останется без поддержки на выездных матчах Лиги чемпионов. Будем надеяться, что никаких серьёзных последствий не будет у этого эпизода и больше спартаковские болельщики такого себе не позволят», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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