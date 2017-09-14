Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018

Сегодня в 12:00 мск стартовала продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Подать заявку на приобретение билетов можно на официальном сайте Международной федерации футбола
Продажи билетов пройдут в несколько этапов. Первый период 1-го этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
После жеребьёвки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путём случайной жеребьёвки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).
Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).
Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года.
Все подробности о продаже билетов на ЧМ-2018 доступны на сайте ФИФА.