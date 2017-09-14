«Зенит»: впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола

«Зенит» в социальной сети сообщил, что в сегодняшнем выездном матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Вардаром» петербургская команда впервые сыграет на арене, на которой есть система определения забитого мяча.
«Важная новость: сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола. На матче ожидается до 20 тысяч зрителей», — говорится в официальном «твиттере» российского клуба.
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