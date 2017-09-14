Юран: в матче с «Марибором» игрокам «Спартака» к ногам привязали гири

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1).
«Несколько ключевых игроков «Спартака» не готовы играть на 100%, это является большой проблемой для команды. Особенно волнует центральная зона и Квинси Промес. Видно, что голландец находится не в лучшем состоянии. Видимо, дело в подготовке к сезону, ведь игроки в команде остались прежние и требования тренера не уменьшились. Но вчера с «Марибором» показалось, что игрокам «Спартака» к ногам привязали гири. Очень похоже, что есть ряд проблем с физической готовностью.
С таким футболом, который показал вчера «Спартак», ему будет очень тяжело в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» и «Севилья» играют совсем на других скоростях. «Спартак» был обязан обыгрывать «Марибор», особенно учитывая стоимость и уровень футболистов. Понятно, что «Марибор» — это не мальчики для битья. В любом случае нужно было побеждать, если они хотят выйти из группы. Видно, что «Спартаку» сложно даются игры как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.