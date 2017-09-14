Бензема: «Реал» переживает один из лучших периодов в истории

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что его клуб переживает один из лучших периодов в истории. Об этом футболист рассказал в интервью beIN Sports.
«В команде есть 6-7 футболистов, которые играют вместе в «Реале» 6-7 лет. Я думаю, что команда переживает один из лучших периодов в истории. «Реал» действительно силён. Речь не только о тех футболистах, которые постоянно играют в основном составе, но и тех, кто выходит на замену. Это имеет значение.
Уйти из «Реала»? Когда вы в клубе, особенно таком, как «Реал», и получаете игровое время, у вас нет никаких причин искать другую команду. Задача каждый сезон оставаться на вершине сильно мотивирует», — сказал Бензема.
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