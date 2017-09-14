«Копенгаген» перед матчем с «Локо» вспомнил о победе над «Рубином» 7 лет назад

«Копенгаген» в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» вспомнил о победе над «Рубином». Встреча между датским и российским клубом состоялась в 14 сентября 2010 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда «Копенгаген» добился победы (1:0). В преддверии матча с «Локомотивом» датчане опубликовали гол в ворота казанской команды в «Твиттере».
Матч «Копенгаген» — «Локомотив» состоится 14 сентября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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