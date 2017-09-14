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«Копенгаген» перед матчем с «Локо» вспомнил о победе над «Рубином» 7 лет назад

14 сентября 2017, четверг. 13:04 Футбол

«Копенгаген» в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» вспомнил о победе над «Рубином». Встреча между датским и российским клубом состоялась в 14 сентября 2010 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда «Копенгаген» добился победы (1:0). В преддверии матча с «Локомотивом» датчане опубликовали гол в ворота казанской команды в «Твиттере».

Матч «Копенгаген» — «Локомотив» состоится 14 сентября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Копенгаген ФК Локомотив ФК Рубин
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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