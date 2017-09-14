Старший тренер «Краснодара»: «Анжи» на своём поле всегда действует агрессивно

Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в беседе с пресс-службой клуба поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ с «Анжи».
«После смены главного тренера «Анжи» стал играть более организованно, особенно в обороне. Команда находится на подъёме, о чем красноречиво говорят последние результаты – домашняя победа над «Уфой» и выездная ничья с «Тосно». На теоретических занятиях мы, конечно, обратим внимание футболистов на перемены, произошедшие в игре махачкалинцев. Можно не сомневаться, что нас ждёт очень сложный матч, тем более что он пройдёт на поле соперника, где «Анжи» всегда действует очень агрессивно», — рассказал Фоменко.
Матч «Анжи» — «Краснодар» состоится 16 сентября. Начало – в 19:00 мск.
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