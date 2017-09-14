Мората рассказал, чем футбол в Англии отличается от Испании и Италии

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал, чем, на его взгляд, футбол в Англии отличается от футбола в Испании и Италии, где он ранее выступал за «Реал» и «Ювентус».
«На данный момент я забиваю и отдаю голевые передачи в «Челси» только головой, поэтому, надеюсь, вскоре начну использовать и ноги! Но это правда, что английский футбол отличается от того, в который играют в Италии и Испании. У тебя не так много времени, чтобы успокоиться или расслабиться, потому что все время идёт борьба за мяч! Нужно быть в хорошей физической форме, чтобы играть здесь, и подходить к каждой игре с должным психологическим настроем.
С точки зрения опеки со стороны соперника, вероятно, здесь всё обстоит так, как и в Италии, где команды, которые, возможно, находятся не на вершине таблицы, действуют компактно, и иногда их оборону тяжело взломать. Но когда другие команды предпочитают играть, владея мячом, появляется возможность находить пространство. В такие моменты получается находить пространство, чтобы атаковать соперника», — цитирует форварда официальный сайт клуба.