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Венгер опроверг факт прекращения переговоров с Озилом по новому контракту

14 сентября 2017, четверг. 14:15 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что переговоры с полузащитником Месутом Озилом по новому контракту зашли в тупик.

Ранее в СМИ сообщалось, что Озил принял решение не продлевать свой контракт и уйти из клуба следующим летом в статусе свободного агента. Отмечалось, в последний раз футболист сборной Германии общался со своим клубом по поводу нового контракта в феврале нынешнего года.

«Безусловно, я надеюсь, что он всё же подпишет новый контракт. С 31 августа переговоры замедлились, но лишь потому, что нам нужен был отдых после трансферного окна, чтобы сконцентрироваться на футболе. Медленно, но мы возвращаемся в процесс переговоров», — цитирует Венгера Mirror.

Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён у «Реала» примерно за € 47 млн.

Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Месут Озил
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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