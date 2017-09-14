Венгер опроверг факт прекращения переговоров с Озилом по новому контракту

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что переговоры с полузащитником Месутом Озилом по новому контракту зашли в тупик.
Ранее в СМИ сообщалось, что Озил принял решение не продлевать свой контракт и уйти из клуба следующим летом в статусе свободного агента. Отмечалось, в последний раз футболист сборной Германии общался со своим клубом по поводу нового контракта в феврале нынешнего года.
«Безусловно, я надеюсь, что он всё же подпишет новый контракт. С 31 августа переговоры замедлились, но лишь потому, что нам нужен был отдых после трансферного окна, чтобы сконцентрироваться на футболе. Медленно, но мы возвращаемся в процесс переговоров», — цитирует Венгера Mirror.
Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён у «Реала» примерно за € 47 млн.