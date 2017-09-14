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BWIN подарит клиентам до 100 млн рублей бонусами на первый депозит

14 сентября 2017, четверг. 14:34 Футбол

13 сентбяря букмекерская компания bwin Россия запустила акцию «100 миллионов бонусов». Все новые клиенты получат до 10 000 рублей бонусом на первый депозит. Общий размер бонусного фонда составит невероятные 100 млн рублей! До старта работы сайта bwin в России остается всё меньше времени – уже в октябре клиенты получат возможность осуществлять интерактивные ставки на инновационной букмекерской платформе.

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BWIN – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола.

Подробные условия акции опубликованы на сайте и доступны по ссылке bwin.ru/bonus.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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