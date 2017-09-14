Капитан «Спартака» Глушаков выбыл из строя на две недели

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, который был заменён в первом тайме выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), прошёл медицинское обследование.
Как сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, обследование подтвердило первоначальный диагноз: частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.
«Для восстановления Глушакову ориентировочно понадобится две недели. Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! », — говорится на официальном сайте красно-белых.
Глушаков получил повреждение мышц правого бедра в матче с «Марибором»