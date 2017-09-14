Самый дешёвый билет на матч Россия – Южная Корея стоит 300 рублей

Сборная России 7 октября в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года проведёт товарищеский матч против Южной Кореи. Самый дешёвый билет на игру стоит 300 рублей. Самый дорогой – 7 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте kassir.ru. Матч Россия – Южная Корея пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:00 мск.
Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Напомним, что сборная Ирана уже завоевала путёвку на чемпионат мира.
Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА