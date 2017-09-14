«Динамо» обыграло «Арсенал» и вышло в лидеры молодёжного первенства

В Туле завершился матч российского молодёжного первенства между «Арсеналом» и «Динамо». Гости после серии из трёх ничейных результатов добились победы и вышли в лидеры чемпионата.
На 17-й минуте Николай Обольский вывел «Динамо» вперёд, а на 29-й минуте Илья Гоманюк поддержал почин одноклубника – 2:0. В начале второго тайма Андрей Шустов отыграл один мяч, но уйти от поражения «Арсенал» не смог. На 92-й минуте Илья Гоманюк отправил в ворота «канониров» третий мяч, установив окончательный результат – 3:1.
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».