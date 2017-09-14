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На матче 10-го тура «Тосно» — «Спартак» будут повышенные меры безопасности

14 сентября 2017, четверг. 15:31 Футбол

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о мерах безопасности на предстоящем матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак». Встреча состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем об особенных отношениях болельщиков «Спартака» и «Зенита», поэтому на предстоящем матче 10-го тура будут повышенные меры безопасности. Все службы клуба и стадиона готовятся к этому матчу. Также правоохранительные органы будут мобилизованы и примут все необходимые меры предосторожности. Понятно, что спартаковцев приедет не 10%, а гораздо больше, поэтому мы готовимся к любым вариантам развития событий. На таком матче можно ожидать всё что угодно.

Мы усилим досмотр болельщиков, чтобы не повторился случай, как на игре с «Марибором». Билеты будут в свободной продаже, поэтому часть болельщиков «Спартака» могут оказаться на центральной трибуне. Но все наши службы готовы, и будем надеяться, что матч пройдёт в спокойной обстановке», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

На матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» реализовано 1100 билетов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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