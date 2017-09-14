9 октября арбитражный суд Москвы рассмотрит дело хавбека «Рубина» М’Вила

Арбитражный суд Москвы 9 октября рассмотрит дело полузащитника «Рубина» Янна М’Вила. Об этом говорится на официальном сайте суда.
Летом 2015 года М'Вила достиг договорённости о переходе в «Динамо», но из-за смены руководства клуба трансфер так и не оформили. После он полгода тренировался в «Динамо», а затем отправился в аренду в английский «Сандерленд». Француз подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, которая удовлетворила её частично.
Позже РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов. Запрет на регистрацию новых футболистов был применён к «Динамо» в качестве обеспечительной меры. Помимо этого «Динамо» также обязано было выплатить РФС штраф.
16 августа юрист М’Вила сообщил, что ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится, а 19 августа ВФСО «Динамо» подало иск в Арбитражный суд Москвы на клуб и самого игрока.