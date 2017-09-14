Защитник «Реала» Марсело продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом говорится на сайте мадридской команды. Новый договор с 29-летним защитником рассчитан до лета 2022 года.
Бразильский футболист выступает за «Королевский клуб» с 2007 года, когда перешёл из «Флуминенсе». В 2011 году Марсело официально получил испанское гражданство, и с тех пор он не считается легионером в чемпионате Испании. Всего на счету Марсело 415 официальных матчей за «Реал», 28 голов и 78 результативных передач.
«Реал» объявил о продлении контракта с Марсело
Фото: www.realmadrid.com
«Реал» достиг договорённости с Марсело о продлении контракта