В России пройдёт неофициальный чемпионат мира среди посольств

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на пресс-конференции, посвящённой неофициальному чемпионату мира среди посольств в России 2017 года, отметила важность этого мероприятия.
«Такое уникальное мероприятие проводится в нашей стране впервые. От нашей страны будут выступать люди из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это мероприятие станет площадкой не только спортивных состязаний, но и обмена мнений, что позволит поддержать гуманитарные связи между странами и наладить дипломатические отношения между Россией и остальными странами мира. Надеемся, что ярким моментом этого турнира станет гала-матч, где выступят команда лучших игроков чемпионата и команда, составленная Сергеем Лавровым», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.