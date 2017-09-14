Гросицки: трудное время для «Халл Сити», но я обещаю, настанут лучшие дни

Нападающий «Халл Сити» Камил Гросицки обратился к болельщикам клуба, оставив сообщение на своей официальной странице в «Твиттере». «Тигры» потерпели два поражения подряд в Чемпионшипе и занимают 16-е место, в трёх очках от зоны вылета.
«Это трудное время, но я обещаю, что болельщиков ждут лучшие дни», — говорится в сообщении.
Следующий матч «Халл Сити», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, проведёт 16 сентября с «Сандерлендом». Таблицу и расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
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