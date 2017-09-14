Владелец «Вардара»: в матче с «Зенитом» будем стараться победить

Владелец «Вардара» российский бизнесмен Сергей Самсоненко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится сегодня в Скопье.
«Когда я взял клуб, то изначально предполагали попадание в основной этап еврокубков. Это огромный успех, так как впервые команда из Македонии прошла в основной этап клубного европейского турнира.
Мы три года упорно работали и шли к этому. Это заслуженный успех. Мы всё это время потихонечку меняли состав, омолаживали его. Сейчас половина состава составляют футболисты моложе 23 лет. К нам сейчас пришел российский футболист Максим Максимов, мы не успели его заявить из-за проблем с предыдущим его клубом. Надеюсь, в течение месяца решим этот вопрос.
«Зенит»? Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть за «Зенит», как и за другие российские команды в еврокубках. Страшно ли играть с «Зенитом»? Почему нам должно быть страшно, у них также выйдут одиннадцать футболистов на поле. Конечно, по именам они сильнее и сам клуб статусный.
Будем ли ещё привлекать в состав российских игроков? Дороговато приглашать футболистов из России. В России и уровень чемпионата выше, и финансовых возможностей больше. Из тренеров мне лично нравится наставник ЦСКА Гончаренко. А в матче с «Зенитом» будем стараться победить. Ничейный результат тоже будем считать удовлетворительным. А так на каждый матч будем выходить бороться, набирать очки и показывать хороший футбол», — цитирует Самсоненко «Спорт FM».
Закажи поездку на матчи Лиги Европы с участием «Зенита» и «Локомотива».