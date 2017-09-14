«Тамбов» заявил на матчи ФНЛ бывшего хавбека «Мордовии» Игнатовича

«Тамбов» заявил для участия в ФНЛ 28-летнего полузащитника Павла Игнатовича, который последние три сезона провёл в составе «Мордовии». Также Игнатович выступал за «Химки» (2010), брянское «Динамо» (2011-2012), «Амкар» (2012-2013), столичное «Динамо» (2013-2014), «Томь» (2013-2014) и уже упомянутую «Мордовию» (2014-2017).
В Премьер-Лиге дебютировал в составе «Амкара» и в общей сложности провёл в элитном дивизионе 49 матчей и забил 4 гола. В Футбольной национальной лиге хавбек сыграл 36 матчей и забил 4 гола. В минувшем сезоне на счету Игнатовича 29 матчей и 3 гола в ФНЛ.
За «Тамбов» Игнатович будет выступать под номером 69, сообщает официальный сайт ФНЛ.
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