Более 3000 болельщиков «Спартака» посетят матч 10-го тура РФПЛ с «Тосно»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, сколько ожидается болельщиков «Спартака» на предстоящем матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак».
«Наша служба безопасности получила письмо, что на предстоящем матче «Тосно» — «Спартак» ожидается 3000 болельщиков гостей. Но надо понимать, что их будет больше, ведь это только те болельщики, которые приедут из Москвы и других городов. В Санкт-Петербурге есть люди, болеющие за «Спартак», которые тоже захотят посетить игру. Поэтому мы ожидаем, что спартаковских болельщиков будет больше, чем 3000», -сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
На матче 10-го тура «Тосно» — «Спартак» будут повышенные меры безопасности