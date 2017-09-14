Лебедев: не могу подобрать цензурных слов для болельщиков «Спартака» в Мариборе

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал эпизод с запущенным на поле файером в матче группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак» (1:1).
«Нормальных человеческих слов, которые позволительны в данной ситуации, крайне мало. Имея довольно богатый запас русского языка, я не могу подобрать цензурных выражений для болельщиков «Спартака» в Мариборе. Сколько раз наказывали клубы за неспортивное поведение фанатов? Неглупые люди понимают, что подобные поступки наносят ущерб клубу и всей стране. Я не знаю, каким образом ещё им объяснять! Ещё более ужесточить наказания – скажут, что совсем закрутили гайки и бедной молодёжи уже и плюнуть на улице нельзя. А как с этим бороться?
В Мариборе произошёл очень некрасивый момент, и ничего положительного он никому не принёс. Будем думать дальше с законодательной точки зрения, как еще больше ужесточать наказания, чтобы успокоить данных персонажей. Мы снова даём повод иностранной прессе писать и жаловаться на предстоящий мундиаль. Они будут говорить, что мы не готовы, что у нас небезопасно и так далее. А всё из-за того, что кого-то плохо воспитали в школе», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.